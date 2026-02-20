Bimbo con cuore bruciato l' organo a lui destinato è stato trapiantato a un altro piccolo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Domenico, un bambino di 2 anni con un cuore gravemente danneggiato, ha subito un trapianto al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il suo cuore, però, era troppo compromesso per essere utilizzato, così è stato donato a un altro bambino. Il cuore compatibile, che non poteva più essere impiantato su Domenico, ha invece salvato la vita a un suo coetaneo. Ora il bambino che ha ricevuto il trapianto si trova in condizioni stabili.

Il cuore compatibile con il piccolo Domenico, ma che lui non ha potuto ricevere in quanto non più operabile, ha salvato la vita a un altro bambino. La Procura indaga sul cuore bruciato del bimbo di due anni: al centro espianto, trasporto e gestione del ghiaccio secco tra Napoli e Bolzano. Bimbo cuore bruciato dopo un trapianto non riuscito: avviata la pianificazione condivisa delle cure. Il cuore che non ha potuto ricevere il piccolo di Napoli, salverà un altro bambino. Trapianto riuscito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.