Bimbo trapiantato il cuore destinato a Domenico ha salvato un piccolo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Il cuore destinato a Domenico, un bambino di 8 anni, ha salvato un altro piccolo paziente all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La donazione si è resa possibile dopo che il cuore, che aveva subito un problema durante il trasporto, è stato ridistribuito grazie alla lista nazionale d’emergenza. Il trapianto è stato effettuato con successo su un altro bambino che si trovava in condizioni critiche. La vicenda dimostra come una donazione tempestiva possa cambiare la vita di più persone in poco tempo.

Bergamo, 20 febbraio 2026 - Se per il piccolo Domenico, che ha ricevuto un organo danneggiato nel trasporto , non c'è più speranza, secondo Tgcom24, il cuore, primo disponibile nella lista nazionale d'urgenza, è andato a un suo coetaneo operato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il trapianto è perfettamente riuscito e un altro piccolo è "tornato a vivere" Chi è il donatore. Il donatore era un bimbo di tre anni, morto per leucemia. L'intervento, nella notte tra giovedì 18 febbraio e venerdì 19, è riuscito. Il cuore ha ripreso a battere nel corpo del piccolo destinatario.