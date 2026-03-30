Crisi idrica a Pasqua | 13 comuni del Chietino senza acqua

Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, tredici comuni della provincia di Chieti sono senza approvvigionamento idrico. La carenza d’acqua riguarda sia le giornate diurne che le ore notturne, causando disagi alla popolazione locale. La situazione è stata comunicata dalle autorità competenti, che stanno monitorando il problema e valutando eventuali interventi di emergenza.

La crisi idrica si estende fino alle notti di Pasqua e Pasquetta, colpendo tredici comuni della provincia di Chieti. La Sasi ha confermato il calendario delle interruzioni programmate che partirà lunedì 30 marzo per concludersi martedì 7 aprile 2026. L’assenza dell’acqua non risparmierà i giorni festivi, creando un impatto diretto sulla vita quotidiana dei residenti nelle zone interessate. Tra i luoghi colpiti figurano Casalbordino, Cupello, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Lentella, Monteodorisio, San Buono, San Salvo, Tollo e Vasto. Il peso del territorio e la gestione della risorsa. Nel contesto abruzzese, dove l’agricoltura e le tradizioni locali dipendono strettamente dalla disponibilità idrica, questa interruzione assume una risonanza particolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi idrica a Pasqua: 13 comuni del Chietino senza acqua Articoli correlati Niente acqua anche a Pasqua e Pasquetta in 13 comuni del Chietino: le interruzioni idriche programmateIl calendario diffuso dalla Sasi riguarda i comuni di Casalbordino, Cupello, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Lentella,... Acqua a secco: 21 comuni del Chietino sotto pressioneUna settimana di razionamento idrico si prepara a colpire 21 comuni della provincia di Chieti, con interruzioni programmate che porteranno i... Manutenzione alla rete idrica: stop all’acqua in sette ComuniA Casalattico e Santopadre la sospensione riguarderà l’intero territorio comunale.