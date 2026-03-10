Da lunedì 9 a lunedì 16 marzo 2026, 21 comuni della provincia di Chieti saranno interessati da interruzioni programmate dell’acqua. Durante questa settimana, i cittadini dovranno affrontare razionamenti idrici che renderanno i rubinetti a secco in diverse zone della regione. La pianificazione delle interruzioni coinvolge un ampio numero di comuni che si preparano a gestire questa situazione.

Una settimana di razionamento idrico si prepara a colpire 21 comuni della provincia di Chieti, con interruzioni programmate che porteranno i rubinetti a secco tra lunedì 9 e lunedì 16 marzo 2026. La Sasi spa ha comunicato il calendario delle chiusure notturne e pomeridiane necessarie per gestire la risorsa idrica in un territorio che affronta sfide strutturali costanti. L’impatto diretto ricade su una vasta area del Chietino, dove le famiglie dovranno organizzare la propria routine quotidiana attorno alla carenza d’acqua. Non si tratta solo di un disagio momentaneo, ma di una gestione critica della rete idrica che tocca realtà diverse: dalle zone interne ai centri più popolati come Vasto o Lanciano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acqua a secco: 21 comuni del Chietino sotto pressione

