Manutenzione alla rete idrica | stop all’acqua in sette Comuni

Il servizio idrico viene interrotto in sette Comuni a causa di lavori di manutenzione programmata. La manutenzione, che durerà circa 20 ore, comporta la sospensione dell’acqua in alcune zone della regione. La rottura di una tubatura ha reso necessario intervenire immediatamente per evitare problemi più gravi. La sospensione sarà attiva dalle 10:00 di mercoledì 18 febbraio fino alle 06:00 del giorno successivo.

A Casalattico e Santopadre la sospensione riguarderà l'intero territorio comunale. Nel Comune di Casalvieri lo stop interesserà tutto il territorio ad eccezione di via Colle Alto, via Muracce, via San Leonardo, strada regionale 627 e via Vallone. Nel Comune di Rocca d'Arce l'interruzione interesserà l'intero territorio comunale ad eccezione di via Fraioli Casilina, via Giardino e via Sant'Antonio. Infine, a Roccasecca la sospensione è prevista nelle zone di via Gerardi e via San Pietro a Campea.

Il motivo dei lavori di manutenzione alla rete idrica ha causato la temporanea mancanza d’acqua ai rubinetti di alcune abitazioni.

