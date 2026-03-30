Niente acqua anche a Pasqua e Pasquetta in 13 comuni del Chietino | le interruzioni idriche programmate

Durante le notti di Pasqua e Pasquetta, 13 comuni della provincia di Chieti resteranno senza acqua a causa di interruzioni programmate. La società che gestisce il servizio idrico ha comunicato un calendario di razionamenti che si estende dal 30 marzo al 7 aprile 2026. Le sospensioni sono state pianificate per garantire lavori di manutenzione e interventi sulla rete.

Il calendario diffuso dalla Sasi riguarda i comuni di Casalbordino, Cupello, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Lentella, Monteodorisio, San Buono, San Salvo, Tollo e Vasto Niente acqua anche nelle notti di Pasqua e Pasquetta in 13 comuni della provincia di Chieti. La Sasi ha infatti diffuso il calendario delle interruzioni programmate per il razionamento della risorsa idrica, in programma da lunedì 30 marzo a martedì 7 aprile 2026. Nel dettaglio, i rubinetti resteranno a secco nei comuni e negli orari indicati nel calendario che è possibile scaricare qui. Resteranno senza acqua dalle ore pomeridiane o serali Casalbordino, Cupello, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Lentella, Monteodorisio, San Buono, San Salvo, Tollo e Vasto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Niente acqua anche a Pasqua e Pasquetta in 13 comuni del Chietino: le interruzioni idriche programmate Articoli correlati L'anno nuovo inizia con i rubinetti a secco: interruzioni programmate in 36 comuni del ChietinoOltre a quelle già in programma si necessita di un intervento di interruzione della fornitura non differibile nel comune di Ortona, in zona... Chiusure idriche programmate: 21 Comuni senz'acqua anche a CarnevaleLa Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle interruzioni idriche, serali e pomeridiane, fino a lunedì 23 febbraio Proseguono anche nella...