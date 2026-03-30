Crisi energetica Dombrovskis Ue | la Russia non deve trarre vantaggio
Durante il G7, Dan Dombrovskis, rappresentante dell’Unione Europea, ha ribadito la volontà di mantenere alta la pressione sulla Russia e ha sottolineato che questa non deve trarne vantaggio. La discussione si è concentrata sulla crisi energetica e sulle misure adottate dai paesi per affrontare le conseguenze, con un'attenzione particolare alle strategie per evitare che la Russia possa beneficiare delle attuali difficoltà.
Dan Dombrovskis (Ue) al G7 ribadita la necessità di mantenere la pressione sulla Russia “All’incontro odierno del G7 con il commissario Ue all’Economia Dan Joergensen abbiamo discusso delle implicazioni della crisi mediorientale, compreso il suo impatto sull’economia dell’Unione europea locale e globale. Molti hanno sottolineato che la Russia non dovrebbe trarre vantaggio da questa crisi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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