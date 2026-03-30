Crisi energetica Dombrovskis Ue | la Russia non deve trarre vantaggio

Durante il G7, Dan Dombrovskis, rappresentante dell’Unione Europea, ha ribadito la volontà di mantenere alta la pressione sulla Russia e ha sottolineato che questa non deve trarne vantaggio. La discussione si è concentrata sulla crisi energetica e sulle misure adottate dai paesi per affrontare le conseguenze, con un'attenzione particolare alle strategie per evitare che la Russia possa beneficiare delle attuali difficoltà.