Ucraina l’Ue presenta il 20° pacchetto contro la Russia tra stretta energetica e anti-elusione

La Commissione europea ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il venti­centesimo dall’inizio del conflitto con l’Ucraina. La misura, presentata il 6 febbraio, comprende restrizioni sui settori energetici e nuove norme contro l’elusione. Le sanzioni entreranno in vigore tra due settimane, mentre il conflitto si avvicina al quarto anno.

Bruxelles, 9 febbraio 2026 – La Commissione europea ha presentato lo scorso 6 febbraio un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il ventesimo dall'inizio della guerra di aggressione contro l'Ucraina che tra due settimane entrerà nel suo quarto anno. Come sottolineato dall'esecutivo europeo in una nota, il nuovo pacchetto di sanzioni riguarda energia, servizi finanziari e commercio. Bruxelles spera di poter adottare il pacchetto già nei prossimi giorni in vista del quarto anniversario dell'invasione il 24 febbraio. Tuttavia, per l'approvazione è necessaria l'unanimità. "La Russia si siederà al tavolo delle trattative con intenzioni sincere solo se verrà spinta a farlo.

La Commissione Europea ha presentato il suo 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia, includendo per la prima volta uno “strumento anti-elusione”.

