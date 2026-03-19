Crisi Golfo Metsola | La guerra pesa sulle famiglie dell' Ue serve indipendenza energetica – Il video

L’instabilità nel Medio Oriente sta provocando ripercussioni dirette sulle famiglie e le aziende europee, secondo quanto affermato da una rappresentante europea. Durante un intervento a Bruxelles, ha sottolineato come la guerra influenzi la vita quotidiana e le attività economiche dei paesi membri dell’Unione. La richiesta di maggiore indipendenza energetica viene considerata una risposta necessaria alla situazione attuale.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 "L’instabilità nel Medio Oriente sta avendo conseguenze immediate per le famiglie e le imprese europee. Sin dall'inizio della crisi, l’Europa ha pagato miliardi in più per le importazioni di energia, e questo costo aumenterà se le interruzioni continueranno. Ecco perché investire nello stoccaggio, ridurre le dipendenze e accelerare l’aggiornamento delle nostre reti energetiche è essenziale e va al cuore di ciò che intendiamo quando parliamo della nostra indipendenza", così la Presidente del Parlamento europeo Roberto Metsola a una conferenza stampa a Bruxelles per il Consiglio Europeo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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