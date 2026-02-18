Golfo Persico | USA contro Iran manovre Russia-Cina aumentano la tensione Rischio conflitto e crisi energetica globale

Gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza militare nel Golfo Persico dopo le recenti minacce dell’Iran, mentre Russia e Cina aumentano le esercitazioni congiunte nella regione. La tensione cresce con il dispiegamento di navi e aerei statunitensi, con l’obiettivo di scoraggiare eventuali attacchi iraniani. Nel frattempo, Mosca e Pechino intensificano le loro manovre militari, alimentando i timori di un’escalation che potrebbe coinvolgere anche altre nazioni della zona. Un aumento delle esercitazioni congiunte si è verificato proprio nelle ultime settimane, con esercitazioni navali e aeree nel Mar Cinese

Golfo in Allarme: Manovre Militari, Tensioni USA-Iran e l’Ombra di Russia e Cina. Il Golfo Persico è al centro di una crescente crisi, con un dispiegamento massiccio di forze aeree statunitensi in risposta alle minacce iraniane e una contestuale intensificazione delle esercitazioni militari congiunte tra Russia, Cina e Teheran. La situazione, già tesa, rischia di sfociare in un conflitto aperto, con ripercussioni potenzialmente devastanti per l’economia globale e la stabilità regionale. Il Dispiegamento Americano e le Minacce di Teheran. Decine di caccia F-35 americani sono stati dispiegati nel Golfo Persico, un chiaro segnale di deterrenza volto a contrastare le crescenti preoccupazioni per la sicurezza delle rotte marittime e delle infrastrutture energetiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Diplomazia in panne e navi americane nel Golfo Persico. Tra Usa e Iran è già iniziata l’escalationIl nome di Donald Trump compare nelle notizie di oggi perché, mentre afferma pubblicamente di voler negoziare con l’Iran, gli Stati Uniti dispiegano navi da guerra nel Golfo Persico, aumentando le tensioni nella regione.

Iran, impiccagioni di giovani in piazza e migliaia di morti. Trump incita i manifestanti. Alta tensione fra Usa, Cina e RussiaL’Iran vive da giorni un blackout totale di internet, segnando una delle crisi più gravi dalla sua nascita nel 1979.

