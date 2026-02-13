Carnevale | giro d’affari da oltre 1,5 miliardi tra turismo dolci e maschere

Il Carnevale porta più di 1,5 miliardi di euro tra turismo, dolci e maschere, a causa dell'aumento dei visitatori in molte località italiane. Quest’anno, le strade si riempiono di sfilate e feste, attirando turisti da tutta Europa. Le aziende che producono costumi e dolci tipici registrano un boom nelle vendite, mentre gli hotel sono quasi pieni. La festa si conferma un grande motore per l’economia locale.

Il Carnevale si conferma anche quest'anno uno dei principali appuntamenti del fuori stagione turistico e un importante volano economico. Turisti, dolci tipici e maschere muovono oltre 1,5 miliardi di euro. A stimarlo un'indagine CNA condotta tra le imprese associate alla Confederazione coinvolte direttamente e indirettamente nelle attività carnevalesche. Tra giovedì e martedì grasso, sono attesi quasi 2 milioni di visitatori, con un giro d'affari che supera i 500 milioni di euro tra pernottamenti e indotto grazie alla crescente presenza di turisti stranieri che rappresenta oltre la metà degli arrivi in molte località.