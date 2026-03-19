La Corea del Nord ha collaborato con la Russia fornendo armi, munizioni e supporto militare, con un valore stimato intorno ai 14 miliardi di dollari. Kim Jong Un avrebbe portato avanti questa strategia, trasformando il conflitto in Ucraina in un’opportunità economica significativa. Queste informazioni emergono da fonti che segnalano un’intensa attività tra i due paesi.

La Corea del Nord ha trasformato la guerra in Ucraina in una ghiottissima occasione economica. Kim Jong Un avrebbe infatti fornito alla Russia armi, munizioni e persino supporto militare per un valore che, secondo alcune stime, potrebbe sfiorare i 14 miliardi di dollari. Kim ha consolidato un asse strategico di primissimo piano con Vladimir Putin, che nel 2024 ha visitato Pyongyang firmando un accordo di cooperazione militare definito dallo stesso leader nordcoreano come il più potente mai siglato tra i due Paesi. Le forniture sarebbero iniziate nell’estate del 2023, intensificandosi nei mesi successivi, con spedizioni su larga scala che hanno contribuito a sostenere lo sforzo bellico russo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Affari da 14 miliardi": l'asse tra Corea e Russia e gli affari d'oro di Kim Jong Un

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