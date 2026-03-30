A Crans-Montana, un testimone chiave ha ritrattato le sue dichiarazioni, affermando di essere stato confuso sulla questione della schiuma. In precedenza, l’albergatore aveva dichiarato di aver informato un altro soggetto che la schiuma rappresentava un pericolo. La versione dei fatti è ora cambiata, senza ulteriori dettagli sulle circostanze della confusione.

"Quando ho rilasciato quelle interviste ero confuso, ero agitato e non riuscivo a dormire". Considerato uno dei testimoni chiave nell'inchiesta sul rogo del Constellation a Crans-Montana, Jean-Daniel Clivaz, proprietario di un noto albergo e ristorante nel comune del Canton Vallese, ritratta le sue dichiarazioni rese a inizio gennaio in alcune interviste., Sentito nelle ultime ore come testimone dagli inquirenti che indagano sull'incendio di Capodanno del discobar in cui sono morte 41 persone, tra cui sei italiani, e 115 sono rimaste ferite, Clivaz non ha confermato di aver parlato con Jacques Moretti e di averlo avvertito della pericolosità della schiuma fonoassorbente con cui aveva ricoperto il soffitto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana, un testimone chiave ritratta: "Schiuma pericolosa? Ero confuso"

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“Ero nel bar tre giorni prima, il soffitto stava già cedendo e la schiuma era uscita dai pannelli”, il racconto di un testimone sul rogo di Crans MontanaIl soffitto del bar “Le Constellation” stava cedendo già prima di prendere fuoco.

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