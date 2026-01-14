Ero nel bar tre giorni prima il soffitto stava già cedendo e la schiuma era uscita dai pannelli il racconto di un testimone sul rogo di Crans Montana

Un testimone ha riferito che, tre giorni prima dell’incendio di Crans Montana, il soffitto del bar “Le Constellation” mostrava segni di cedimento, con la schiuma uscita dai pannelli. Samir, ascoltato dalla procura di Sion, ha descritto le condizioni precarie dell’edificio prima del rogo, evidenziando come i segnali di deterioramento fossero già evidenti prima dell’incidente.

Il soffitto del bar “Le Constellation” stava cedendo già prima di prendere fuoco. Queste le rivelazioni di Samir, un testimone ascoltato dalla procura di Sion. L’uomo non era presente nel locale dove si è sviluppato il devastante incendio a Crans-Montana la notte di Capodanno ma tre giorni prima, la sera del 27 dicembre 2025, per motivi di lavoro. Dopo aver saputo della tragedia, si è presentato alla polizia. Dalle parole di Samir, presenti negli atti delle indagini, giovedì 27 era nel bar con “un amico proprietario di un’impresa di demolizioni, che mi fece notare che il soffitto stava cedendo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

