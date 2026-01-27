Crans-Montana testimone | Moretti non voleva la schiuma ignifuga perché costava troppo ma per l' estetica non ha badato a spese

In un incidente che ha causato vittime e feriti, emergono dettagli sulla scelta dei materiali di ristrutturazione. Un testimone ha rivelato che la decisione di non utilizzare una schiuma ignifuga è stata motivata dall’estetica, non dal costo. Questi elementi saranno probabilmente approfonditi nell’inchiesta sull’incendio nel locale Le Constellation, avvenuto a Capodanno.

Nuovi pesanti elementi che potrebbero anche entrare nell'inchiesta relativa all'incendio di Capodanno che ha provocato la morte di 40 persone e il ferimento di 116 Un testimone, precisamente un fornitore del 2015 coinvolto nella ristrutturazione del locale Le Constellation di Crans-Montana, h.

