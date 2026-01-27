In questo testo si analizzano le conseguenze di una decisione economica presa nel 2015, che potrebbe aver portato a gravi conseguenze. La scelta di non utilizzare una schiuma ignifuga nei lavori sugli interni del Constellation evidenzia come le considerazioni di budget possano influenzare la sicurezza e il rischio di incidenti.

«Ragioni di budget». Che potrebbero essere costate 40 morti. Nel 2015, mentre i coniugi Moretti lavoravano sugli interni del Constellation, c’è chi consigliò di acquistare una protezione in schiuma ignifuga. Da installare sugli arredi del lounge bar. Ma il 49enne corso disse no. Anche se aveva dato il via libera per l’acquisto di poltrone e sgabelli in vera pelle, tavoli e supporti per il bar in legno massello di rovere e a un sistema d’illuminazione a led. Soldi spesi per l’estetica, non per la sicurezza. A parlarne è stato un testimone che si è presentato davanti alla polizia cantonale vallese.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Crans Montana

Un testimone ha riferito che, tre giorni prima dell’incendio di Crans Montana, il soffitto del bar “Le Constellation” mostrava segni di cedimento, con la schiuma uscita dai pannelli.

Dopo l'incendio che ha devastato Crans-Montana, Jessica Moretti ha affrontato un procedimento giudiziario, segnando un passaggio importante nella vicenda.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Crans-Montana, un testimone smentisce il racconto dei Moretti; Crans-Montana, la porta di sicurezza del Constellation era sempre chiusa; Crans-Montana, il testimone: Moretti non ha voluto la schiuma ignifuga perché costava troppo; Crans, il Vallese: 10 milioni di franchi alle vittime. Procura di Roma: pronti a inviare inquirenti - Cornado: Ritardi nell'inchiesta hanno favorito un inquinamento delle prove.

Crans Montana, stecche da biliardo tenevano i pannelli rotti del soffitto: il nuovo video del Le ConstellationLa strage del Crans-Montana è ancora lontana dall'essere risolta e nuovi elementi emergono dall'inchiesta sul tragico incendio del locale Constellation. Un video, ora agli ... leggo.it

Crans-Montana, tutte le bugie dei Moretti: un super-testimone smentisce il loro raccontoC'è chi avrebbe visto Jessica Moretti uscire dal Constellation in fiamme con la cassa in mano, mentre decine di adolescenti morivano dentro il locale. C'è chi ... ilgazzettino.it

La Coppa del Mondo di sci non si ferma a Crans Montana: il lutto per le azzurre in gara e la decisione sugli eventi x.com

L'inchiesta sulla strage di Crans Montana. La Procura di Roma pronta a inviare un team di investigatori per affiancare gli svizzeri nelle indagini. Al vaglio i documenti su controlli e autorizzazioni al locale. - facebook.com facebook