In un nuovo sviluppo della vicenda legata alla sparatoria di Capodanno in un locale di Crans-Montana, la testimone chiave ha deciso di ritirare tutte le sue dichiarazioni, affermando di essere stata confusa durante l'interrogatorio. La donna aveva inizialmente fornito dettagli importanti sull'accaduto, ma ora ha dichiarato di non ricordare con precisione quanto riferito in precedenza.

La vicenda giudiziaria legata alla terribile strage di Capodanno avvenuta nel discobar Constellation di Crans-Montana si arricchisce di un capitolo inaspettato e controverso. Uno dei testimoni considerati fondamentali per ricostruire le responsabilità della proprietà, l’albergatore Jean-Daniel Clivaz, ha deciso di fare marcia indietro rispetto a quanto dichiarato con forza nelle prime settimane dopo il rogo. Questa ritrattazione getta una nuova ombra sulla dinamica dei fatti e sulle reali consapevolezze dei gestori riguardo alla sicurezza dei materiali utilizzati all’interno del locale, che si è trasformato in una trappola mortale per decine di persone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, testimone chiave ritirata tutto: “Ero confuso”

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