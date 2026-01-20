Eleonora, sopravvissuta alla strage di Crans-Montana, condivide la sua esperienza di fronte all’incidente. Il suo racconto offre una prospettiva diretta e umana su un evento tragico, contribuendo a comprendere meglio le conseguenze di quella tragedia. La testimonianza di chi ha vissuto in prima persona permette di mantenere vivo il ricordo e di approfondire le implicazioni di quanto accaduto.

Il racconto di chi è riuscito a salvarsi da una tragedia resta spesso l’unico modo per dare un volto umano all’orrore. La voce di Eleonora, una delle sopravvissute alla strage di Crans-Montana, restituisce il senso di smarrimento e paura vissuto in quei minuti interminabili. La giovane ha affidato la sua testimonianza a una lettera letta al Tg1, ripercorrendo una serata nata sotto il segno della festa e trasformata improvvisamente in un incubo. Era la sua prima volta in Svizzera, una vacanza organizzata con entusiasmo e leggerezza. Una cena in appartamento, poi la decisione di scendere in piazza per il conto alla rovescia e continuare a festeggiare ancora un po’. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ero avvolta dal fuoco”. Crans-Montana, Eleonora sopravvive alla strage e racconta tutto

Strage di Crans Montana, Eleonora scrive dal Niguarda: "Combattiamo ogni giorno per guarire"Eleonora Palmieri, 29 anni di Cattolica, si trova in fase di miglioramento dopo l’incidente avvenuto nella notte di Capodanno a Crans Montana.

Strage di Crans Montana, Eleonora migliora. "Percorso lungo, ma presto verrà trasferita in Romagna"Eleonora Palmieri, 29enne di Cattolica, sta migliorando dopo l’incidente di Crans-Montana.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Incendio devasta il ristorante Veneto Grill House: intossicato il direttore e danni per migliaia di euro. La scintilla innescata dal...; Incendio alla canna fumaria, le fiamme rischiano di distruggere il tetto in legno: l'intervento dei vigili del fuoco con la termocamera; Quel casco bruciato che racconta l’inferno: Grosjean 5 anni dopo il Bahrain.

Ero avvolta dal fuoco. Crans-Montana, Eleonora sopravvive alla strage e racconta tuttoIl racconto di chi è riuscito a salvarsi da una tragedia resta spesso l’unico modo per dare un volto umano all’orrore. La voce di Eleonora, una delle ... thesocialpost.it

Avvolta dal fuoco in cucinaAd Alessandria, una pensionata di 83 anni, Giovanna Marchesotti, ha perso la vita in un incendio divampato mentre preparava la cena. La donna ha chiesto aiuto, un vicino ha sentito le urla e dato ... ilsecoloxix.it

Spettacolare aurora boreale adesso sulle Dolomiti con la Tofana di Rozes sopra Cortina d'Ampezzo avvolta da un colore rosso fuoco.. #montagna #alpi #dolomiti #neve #tofane #cortina #inverno - facebook.com facebook

Carbonia, trovato un cadavere avvolto dal fuoco x.com