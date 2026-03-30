Corpo di Pamela Genini profanato e decapitato la mamma | Non posso andare avanti senza seppellirla

Il corpo di una giovane donna è stato ritrovato con evidenti segni di violenza e decapitato. La madre della vittima ha dichiarato di non riuscire a sostenere il dolore e ha espresso il desiderio di poterla seppellire. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma finora non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

(Adnkronos) – "Stiamo vivendo un incubo continuo, è un dramma sopra l’altro. Non so come fare ad andare avanti senza poter seppellire mia figlia". Lo ha dichiarato a 'Dentro la notizia' Una, la mamma di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre dall'ex Gianluca Soncin, dopo la macabra scoperta lunedì scorso nel cimitero di Strozza (Bergamo): la bara della giovane donna aperta, con il corpo profanato e la testa sparita. "È un dolore che non lascia vivere me e i miei familiari. Vi prego, aiutatemi a ritrovarla perché non possiamo più andare avanti così, non ce la facciamo più", dice Una, con la speranza "che si accelerino le indagini e trovino mia figlia, perché noi non viviamo più, non abbiamo più la forza di aspettare. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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