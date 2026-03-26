Al cimitero di Strozza, il corpo di Pamela Genini è stato trafugato e successivamente decapitato. La scoperta è stata fatta dalle autorità durante i controlli di routine, e al momento sono in corso indagini per risalire ai responsabili. La famiglia ha ricevuto l’assicurazione che le forze dell’ordine stanno lavorando per fare chiarezza sulla vicenda.

Pamela Genini, cosa è successo al cimitero di Strozza?. Una vicenda che supera ogni limite e riapre una ferita già profondissima. Il corpo di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano nell’ottobre scorso, è stato trafugato e decapitato dal cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. La scoperta è avvenuta durante il trasferimento del feretro dal loculo alla cappella di famiglia. Un’operazione di routine trasformata in un incubo. Secondo le prime ricostruzioni, la bara presentava segni evidenti di manomissione: viti divelte e sigillature alterate. Una volta aperta, la scena agghiacciante. La scoperta choc: bara manomessa e corpo mutilato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Orrore senza fine: il corpo di Pamela Genini trafugato e decapitato al cimitero

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