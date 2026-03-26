Al cimitero di Strozza si è verificato un grave atto di vandalismo: il corpo di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano il 15 ottobre dall’ex compagno, è stato profanato e decapitato. Si tratta di un episodio che si aggiunge alla tragedia legata al suo omicidio, avvenuto sul balcone della sua abitazione. Le autorità stanno indagando per chiarire quanto accaduto.

Al brutale omicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre dall’ex compagno Gianluca Soncin sul balconcino della sua casa, si aggiunge oggi un macabro e drammatico epidosodio. Il corpo della ragazza infatti è stato trafugato dal cimitero di Strozza, il paese della Bergamasca dove la donna era nata e cresciuta. Profanato e decapitato. La notizia è stata data nel corso della trasmissione ‘Dentro la notizia’, condotta da Gianluigi Nuzzi e in onda su Canale 5. Bara in attesa di essere deposta nella cappella di famiglia. Dopo il funerale infatti il feretro era stato messo in un loculo provvisorio in attesa del trasferimento, una volta pronta ad accoglierlo, nella tomba all’interno della cappella di famiglia, una volta pronta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Orrore al cimitero di Strozza: profanato e decapitato il corpo di Pamela Genini

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