Corazza gela il Comunale allo scadere | l' Ascoli passa ad Arezzo e torna a -2 Per la B è ancora lunga

Nella partita di posticipo al lunedì allo stadio “Città di Arezzo”, l’Ascoli ha segnato il gol decisivo all’ultimo istante, impedendo al Comunale di ottenere i tre punti. Con questa vittoria, l’Ascoli si è portato a due punti di distanza dalla squadra di casa. La sfida, valida per il campionato di Serie B, si è svolta nello stadio che gli aretini aspettavano da più di vent’anni.

Il big-match è equilibrato con poche ma significative occasioni. Nel 1° tempo Renzi salva sulla linea una spizzata di Gori; su assist di Cianci il numero 6 risponde poi al vantaggio di Rizzo Pinna. Nel finale Varela spreca e il centravanti subentrato la decide dal dischetto Lo stadio comunale “Città di Arezzo”, nel posticipo del lunedì, è teatro questa sera di una partita che gli aretini attendono da oltre vent'anni. A cinque giornate dalla fine e con 5 punti di vantaggio sulla rivale diretta, l'Arezzo sfida l'Ascoli nel big-match che mette potenzialmente in palio una grossa fetta di serie B. 0 - A meno di un'ora dal calcio d'inizio, si è abbattuto il diluvio sul Comunale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Corazza gela il Comunale allo scadere: l'Ascoli passa ad Arezzo e torna a -2. Per la B è ancora lunga Articoli correlati Eurolega, Vildoza gela il Monaco allo scadere. Impresa Virtus nel PrincipatoPrincipato di Monaco, 30 gennaio 2026 – Grande impresa della Virtus Bologna che, nonostante le pesanti assenze di Carsen Edwards, Alen Smajlagic e... Leggi anche: Avellino sbanca Milano: la tripla allo scadere di Jurkatamm gela l’Allianz Cloud Allo scadere Lukaku gela il Bentegodi: Hellas beffato e salvezza sempre più lontanaÈ arrivata allo scadere del tempo di recupero l'ennesima beffa stagionale per l'Hellas Verona, che nell'anticipo andato in scena alle 18 di sabato...