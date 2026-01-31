La Virtus Bologna fa l’impresa nel Principato di Monaco. Nonostante le assenze di alcuni titolari, i bolognesi riescono a battere il Monaco 84-82, grazie a un canestro decisivo di Vildoza allo scadere. La squadra di Scariolo dimostra carattere e tenacia, mettendo fine alla serie negativa europea e lasciando il Monaco a bocca asciutta davanti al suo pubblico.

Principato di Monaco, 30 gennaio 2026 – Grande impresa della Virtus Bologna che, nonostante le pesanti assenze di Carsen Edwards, Alen Smajlagic e Alessandro Pajola, sbanca la Salle Gaston Medecin Arena piegando il Monaco (al terzo ko europeo di fila) 84-82. A regalare ai bianconeri il successo nel 25° turno della regular season di Eurolega è stata una tripla di Luca Vildoza a 4” dalla fine, che ha sbrogliato una matassa che sembrava essersi ingarbugliata più del previsto: il Monaco, messo con le spalle al muro, era infatti riuscito a risalire la corrente dal -8 a poco più di 3’ dalla fine rimettendo addirittura la testa avanti sulla tripla di Mike James a 1’29” dalla quarta sirena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, Vildoza gela il Monaco allo scadere. Impresa Virtus nel Principato

