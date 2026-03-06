Avellino sbanca Milano | la tripla allo scadere di Jurkatamm gela l’Allianz Cloud

L’Unicusano Avellino Basket ha vinto a Milano contro l’Urania con il punteggio di 101-100, grazie a una tripla di Jurkatamm sulla sirena. La partita si è conclusa con un colpo di scena, con l’ultima azione decisiva che ha sorpreso il pubblico di Allianz Cloud. I due team si sono sfidati fino all’ultimo secondo, regalando un finale emozionante e ricco di tensione.

Partita combattuta fino all'ultimo possesso contro Urania Milano. A decidere è il tiro allo scadere di Jurkatamm che vale il 101-100 biancoverde Colpo esterno pesantissimo per l'Unicusano Avellino Basket, che espugna il parquet dell'Urania Milano con un incredibile 101-100 maturato sulla sirena. A decidere la sfida giocata all'Allianz Cloud è la tripla allo scadere di Mikk Jurkatamm, che gela il pubblico milanese e regala ai biancoverdi una vittoria spettacolare. La partita è stata equilibrata e ricca di sorpassi, con ritmi altissimi e attacchi protagonisti per gran parte dei quaranta minuti. Milano prova più volte ad allungare, ma Avellino resta sempre agganciata al match grazie alla continuità offensiva e alla capacità di trovare punti nei momenti chiave.