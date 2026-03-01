Allo scadere Lukaku gela il Bentegodi | Hellas beffato e salvezza sempre più lontana

Allo scadere del recupero, Lukaku ha segnato il gol decisivo che ha permesso al Napoli di vincere 2-1 contro l'Hellas Verona allo stadio Bentegodi. La partita si è conclusa con il Verona battuto e la salvezza sempre più distante. L'incontro si è svolto sabato alle 18, nella ventisettesima giornata di Serie A.

È arrivata allo scadere del tempo di recupero l'ennesima beffa stagionale per l'Hellas Verona, che nell'anticipo andato in scena alle 18 di sabato allo stadio Bentegodi, valido per la ventisettesima giornata di Serie A, è stato battuto per 2-1 dal Napoli. Andata subito in svantaggio, la squadra.