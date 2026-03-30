Controlli interforze nei locali della movida dopo Crans Montana | il bilancio delle sanzioni e delle chiusure

Dopo l'incidente avvenuto a Crans Montana, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nei locali della movida cittadina. Nei mesi successivi, sono state effettuate verifiche approfondite in vari esercizi pubblici, con l'applicazione di sanzioni e chiusure in diversi casi. Le operazioni sono proseguite senza interruzioni e continueranno nei prossimi mesi per garantire il rispetto delle normative.

La questura di Pescara a seguito dei controlli disposti dopo la strage nel locale svizzero la notte di Capodanno, ha tracciato un bilancio delle irregolarità riscontrate nei locali della movida pescarese Proseguono senza sosta e proseguiranno nei prossimi mesi i controlli a tappeto da parte delle forze dell'ordine nei locali pubblici e attività della movida cittadina a seguito della tragedia di Cras Montana. Il tema è stato al centro di più riunioni anche in occasione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che hanno portato all’attuazione di interventi di controllo del territorio che hanno coinvolto varie zone della città. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Controlli interforze nei locali della movida dopo Crans Montana: il bilancio delle sanzioni e delle chiusure Tutti gli aggiornamenti su Crans Montana Crans-Montana, scatta l’allerta sicurezza: rafforzati i controlli nei locali della movida di TerniLa tragedia della notte di Capodanno di Crans-Montana, in Svizzera, costata la vita a quaranta ragazzi, con decine e decine di feriti, riporta al... Effetto Crans-Montana, controlli serrati nei luoghi della movida di Pavia: denunciati 4 titolari di localiPavia, 6 febbraio 2026 - Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio, disposti nell’ambito delle strategie condivise in sede di... Controlli sulla sicurezza nei locali, irregolarità e sanzioni nella zona della movidaProsegue l’attività di controllo delle forze dell’ordine nei locali di pubblico spettacolo e dei pubblici esercizi su tutto il territorio provinciale.