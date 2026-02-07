A Pavia, i controlli nei locali della movida sono diventati più frequenti e più severi. Questa sera, le forze dell’ordine hanno denunciato quattro titolari di locali per irregolarità. Durante le operazioni, sono stati controllati diversi punti della città, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle norme. I controlli continueranno nelle prossime settimane.

Pavia, 6 febbraio 2026 - Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio, disposti nell’ambito delle strategie condivise in sede di comitato provinciale per l’Ordine e sicurezza pubblica. Nelle giornate di mercoledì e giovedì 4 e 5 febbraio sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio, che hanno interessato il centro di Pavia ed i luoghi di aggregazione giovanile che si trovano nell’ambito delle Compagnie di Stradella, Vigevano e Voghera. Pavia, sala da ballo abusiva nel piano interrato: nessuna uscita di sicurezza e una sola scala a chiocciola Controlli serrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Effetto Crans-Montana, controlli serrati nei luoghi della movida di Pavia: denunciati 4 titolari di locali

A seguito della tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, sono stati rafforzati i controlli nei locali della movida di Terni.

Pavia si prepara a stringere i controlli nelle sale da gioco.

