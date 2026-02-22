Controlli sulla sicurezza nei locali irregolarità e sanzioni nella zona della movida

Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli nei locali della movida a causa di irregolarità riscontrate nelle licenze e nelle norme di sicurezza. Durante le verifiche, sono state identificate diverse violazioni, tra cui la mancanza di documentazione aggiornata e problemi strutturali. Sono state comminate sanzioni a gestori che non rispettano le normative. Le operazioni continuano per garantire maggiore sicurezza nei locali frequentati da cittadini e turisti.

Prosegue l’attività di controllo delle forze dell’ordine nei locali di pubblico spettacolo e dei pubblici esercizi su tutto il territorio provinciale. Servizi che sono stati concordati nell’ambito di tavoli tecnici che si sono tenuti in Questura e nel corso del comitato dello scorse settimane in prefettura. I controlli hanno riguardato due esercizi della movida cittadina. Durante le verifiche sono emerse diverse irregolarità relative agli aspetti di sicurezza dei locali, con conseguente applicazione delle sanzioni previste. Ulteriori accertamenti documentali saranno completati nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Controlli nei locali della movida: irregolarità nei contratti, negli impianti di sicurezza e salta fuori anche la drogaDurante i controlli notturni a Seregno, tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio, i carabinieri hanno scoperto irregolarità nei contratti di lavoro e nelle misure di sicurezza di diversi locali della movida.

Controlli nei locali notturni a Giugliano: irregolarità sanitarie e sulla sicurezzaI carabinieri e i funzionari della Asl Napoli 2 Nord sono entrati in un noto locale di Giugliano durante un controllo di routine.

