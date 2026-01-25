Crans-Montana scatta l’allerta sicurezza | rafforzati i controlli nei locali della movida di Terni

A seguito della tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, sono stati rafforzati i controlli nei locali della movida di Terni. L’obiettivo è garantire la sicurezza di tutti i presenti, prevenendo rischi e incidenti. Questa misura si inserisce in un quadro di attenzione crescente verso la tutela dei cittadini e la corretta gestione degli eventi pubblici, per evitare ulteriori situazioni di pericolo.

La tragedia della notte di Capodanno di Crans-Montana, in Svizzera, costata la vita a quaranta ragazzi, con decine e decine di feriti, riporta al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza nei locali aperti al pubblico. Un episodio che richiama con forza la necessità di un rigoroso.

