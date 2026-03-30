Conflitto Medio Oriente | 500 milioni in più per il Friuli

Le tensioni in Medio Oriente stanno portando a un incremento di circa 500 milioni di euro nei costi per il Friuli Venezia Giulia, secondo le stime fornite dalla Cgia di Mestre. Questo aumento si aggiunge alle spese già sostenute e riguarda principalmente settori legati all’economia e alla sicurezza della regione. La cifra rappresenta un aumento considerevole rispetto ai dati precedenti.