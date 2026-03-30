Conflitto Medio Oriente | 500 milioni in più per il Friuli
Le tensioni in Medio Oriente stanno portando a un incremento di circa 500 milioni di euro nei costi per il Friuli Venezia Giulia, secondo le stime fornite dalla Cgia di Mestre. Questo aumento si aggiunge alle spese già sostenute e riguarda principalmente settori legati all’economia e alla sicurezza della regione. La cifra rappresenta un aumento considerevole rispetto ai dati precedenti.
Le tensioni in Medio Oriente stanno per generare un esborso aggiuntivo di quasi 500 milioni di euro nel Friuli Venezia Giulia, secondo le stime della Cgia di Mestre. Il conflitto regionale si prepara a pagare una quota rilevante del conto energetico nazionale che ammonta a 15,2 miliardi di euro. L’impatto si farà sentire con forza sui distretti manifatturieri di Udine e Pordenone, dove le imprese sosterranno circa 360 milioni di euro di costi extra. Le famiglie regionali vedranno lievitare la spesa domestica di ulteriori 126 milioni, portando il totale a superare il miliardo di euro. La geografia dello shock: quando il Nord-Est paga il prezzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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