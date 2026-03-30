Il conflitto in Medio Oriente continua a influenzare i mercati energetici, con preoccupazioni per un impatto economico nel 2026. In Italia, in particolare nel Friuli Venezia Giulia, si prevede un aumento di circa 500 milioni di euro nei costi legati all’energia per famiglie e imprese. Le tensioni nella regione contribuiscono a mantenere alta l’attenzione sui prezzi e sulla sicurezza delle forniture.

Il conflitto in Medio Oriente torna a scuotere i mercati energetici, proiettando un’ombra pesante sul 2026 di famiglie e imprese italiane. Secondo le ultime stime dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, l’instabilità geopolitica rischia di tradursi in un esborso aggiuntivo di 15,2 miliardi di euro a livello nazionale, con il Friuli Venezia Giulia chiamato a pagare una quota rilevante di questo “conto” globale. La situazione italiana appare critica: dei 15,2 miliardi di rincari stimati per il 2026, ben 10,2 miliardi riguarderanno la bolletta elettrica, mentre i restanti 5 miliardi saranno imputabili al gas. La ripartizione dei costi vede le imprese in prima linea, con un aggravio di 9,8 miliardi, seguite dalle famiglie che dovranno sborsare 5,4 miliardi in più rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Energia, l'ombra del conflitto in Medio Oriente sul 2026: stangata da quasi 500 milioni in Fvg

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