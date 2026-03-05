Conflitto in Medio Oriente A rischio 878 milioni di euro di export per Modena

Il conflitto in Medio Oriente mette a rischio circa 878 milioni di euro di export per la provincia di Modena. La regione italiana, nota per le sue vendite di prodotti made in Italy e le forniture di commodities energetiche, si trova nel mirino delle conseguenze di questa crisi. Le attività commerciali e le aziende del territorio potrebbero subire ripercussioni significative a causa della situazione in atto.

Il conflitto divampato in Medio Oriente interessa un’area strategica per la fornitura di commodities energetiche e per le vendite di prodotti made in Italy che per la provincia di Modena vale quasi 900 milioni di euro. È quanto emerge da un’analisi dell’ufficio studi Lapam Confartigianato: un prolungamento della guerra alza l’incertezza per le imprese, compromettendo la ripresa in corso degli investimenti e accentuando la frenata del mercato del lavoro. A livello nazionale, nel 2025 le imprese italiane esportano prodotti manifatturieri nell’area del Medio Oriente per 27,3 miliardi di euro, pari al 4,5% dell’export manifatturiero totale. Per... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

