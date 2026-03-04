Conflitto in Medio Oriente 264 milioni di export lecchese nell’Area Rischio energia e mercati serve stabilità

Il conflitto in Medio Oriente coinvolge direttamente il sistema produttivo lecchese, che registra esportazioni per circa 264 milioni di euro nell’area. La situazione genera preoccupazioni riguardo al rischio per l’approvvigionamento energetico e i mercati internazionali, mentre le aziende si preparano a fronteggiare possibili ripercussioni sui flussi commerciali e sulle commesse. La stabilità resta un elemento chiave per il settore.

Il conflitto in Medio Oriente non è una questione lontana. Per il sistema produttivo lecchese significa export, energia e commesse. L’area che ha letteralmente preso fuoco sabato scorso rappresenta un mercato dinamico per il made in Italy, ma è anche un’area strategica per l’approvvigionamento energetico: dal Golfo passa oltre un quarto del commercio mondiale di petrolio e l’Italia importa da quei Paesi più di un quarto del proprio fabbisogno di petrolio e gas naturale. Le ripercussioni, che si sono subito avvertite con l’impennata registrata alle commodities energetiche, non tarderanno dunque a piombare sulle teste di imprese e famiglie lecchesi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Conflitto in Medio Oriente, la Finalissima Argentina-Spagna in Qatar è a rischio

Leggi anche: F1 2026, calendario a rischio: come il conflitto in Medio Oriente stravolgerà la stagione

Altri aggiornamenti su Medio Oriente.

Temi più discussi: Conflitto in Medio Oriente, gli Stati Europei si espongono a metà; Iran: il conflitto si espande; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano; Vista dall’alto | Guerra in Medio Oriente, cosa mostrano mappe e immagini satellitari.

Conflitto in Medio Oriente: gli effetti su export e costi energeticiConfartigianato Imprese Vicenza segue di ora in ora gli sviluppi del conflitto e la situazione in Medio Oriente. vicenzareport.it

Conflitto in Medio Oriente, costi dell'energia e trasporti preoccupano le imprese pugliesiIl presidente di Confindustria Bari-Bat Mario Aprile: Conseguenze immediate per l'economia, a rischio disdette per commesse milionarie. L'export dalla Puglia verso l'area vale tra i 250 e i 300 mili ... rainews.it

DA RADIO MARIA IN MEDIORIENTE #SIRIA Ai nostri microfoni Sua Ecc Mons. Youseph Tobjy, vescovo maronita di #Aleppo: “ Pregare per la pace in medio oriente” facebook

MEDIO ORIENTE | È rientrata in Italia, con un volo di linea, la piacentina che era rimasta bloccata con il marito a Dubai e il cui arrivo era atteso affinché potesse effettuare la donazione del midollo decisiva per salvare la vita al padre affetto da leucemia acuta. # x.com