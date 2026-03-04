Conflitto in Medio Oriente 264 milioni di export lecchese nell’Area Rischio energia e mercati serve stabilità
Il conflitto in Medio Oriente coinvolge direttamente il sistema produttivo lecchese, che registra esportazioni per circa 264 milioni di euro nell’area. La situazione genera preoccupazioni riguardo al rischio per l’approvvigionamento energetico e i mercati internazionali, mentre le aziende si preparano a fronteggiare possibili ripercussioni sui flussi commerciali e sulle commesse. La stabilità resta un elemento chiave per il settore.
Il conflitto in Medio Oriente non è una questione lontana. Per il sistema produttivo lecchese significa export, energia e commesse. L’area che ha letteralmente preso fuoco sabato scorso rappresenta un mercato dinamico per il made in Italy, ma è anche un’area strategica per l’approvvigionamento energetico: dal Golfo passa oltre un quarto del commercio mondiale di petrolio e l’Italia importa da quei Paesi più di un quarto del proprio fabbisogno di petrolio e gas naturale. Le ripercussioni, che si sono subito avvertite con l’impennata registrata alle commodities energetiche, non tarderanno dunque a piombare sulle teste di imprese e famiglie lecchesi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
