Giovedì 26 marzo, presso la sede di una associazione di categoria locale, è stata presentata una nuova realtà che coinvolge imprese del commercio e del turismo di Cattolica. La nuova associazione, denominata “Imprese e turismo Cattolica”, si propone di unire operatori di diversi settori per facilitare il dialogo e migliorare il coordinamento tra le attività economiche della città.

Realtà che riunisce operatori del commercio e del turismo con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra le attività economiche della città e costruire un confronto strutturato È stata presentata giovedì, 26 marzo, presso la sede di Cna Cattolica la nuova associazione “Imprese e turismo Cattolica”, realtà che riunisce operatori del commercio e del turismo con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra le attività economiche della città e costruire un confronto strutturato sui temi dello sviluppo locale. L’iniziativa, ospitata da Cna, rappresenta un primo passo verso la creazione di un soggetto organizzato capace di raccogliere le istanze delle imprese e trasformarle in proposte condivise, contribuendo in modo attivo al dibattito sulle principali dinamiche economiche e urbane del territorio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Imprese del commercio e turismo fanno rete, a Cattolica nasce una nuova associazione

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