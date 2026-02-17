In Lombardia nasce una nuova rete ospedaliera contro il tumore ovarico

In Lombardia, è stata creata una nuova rete ospedaliera per combattere il tumore ovarico, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e migliorare l’assistenza. Questa iniziativa prevede interventi specifici, come la programmazione di visite ambulatoriali prima e dopo l’intervento. Inoltre, gli ospedali si impegnano a mettere a disposizione agende dedicate ai pazienti, garantendo un percorso più rapido e organizzato.

Interventi mirati per ridurre i tempi di attesa, programmazione di prestazioni ambulatoriali (pre e post intervento), garanzia di agende dedicate da parte degli erogatori sanitari. A questo punta Regione Lombardia con la costruzione della Rete regionale dei centri per la presa in carico delle donne affette da neoplasie ginecologiche, il cui percorso è stato avviato da una delibera approvata dalla giunta regionale (e proposta dall'assessore al Welfare, Guido Bertolaso). Il documento vuole individuare criteri oggettivi per l'identificazione dei centri di riferimento, in linea con le raccomandazioni della Società europea di ginecologia oncologica e coerenti con gli standard di eccellenza nazionali e internazionali.