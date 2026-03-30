Conferenza stampa Italia Gattuso e Donnarumma presentano la sfida alla Bosnia

Durante una conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha annunciato la partita contro la Bosnia, considerata decisiva per la qualificazione al mondiale estivo. La partita rappresenta un momento chiave nel percorso di qualificazione. Gattuso ha sottolineato l'importanza della sfida, mentre sia lui che il portiere hanno partecipato alla presentazione ufficiale dell'incontro.