Conferenza stampa Italia Gattuso e Donnarumma presentano la sfida alla Bosnia
Durante una conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha annunciato la partita contro la Bosnia, considerata decisiva per la qualificazione al mondiale estivo. La partita rappresenta un momento chiave nel percorso di qualificazione. Gattuso ha sottolineato l'importanza della sfida, mentre sia lui che il portiere hanno partecipato alla presentazione ufficiale dell'incontro.
In conferenza stampa Gennaro Gattuso ha presentato la sfida contro la Bosnia che sarà decisiva per accedere al mondiale della prossima estate. Insieme al CT presente Gianluigi Donnarumma che ha detto la sua sulla partita che attende gli azzurri. Gattuso ha presentato la sfida contro la Bosnia (Ansa Foto) – calciomercato.it A chi chiedesse i motivi per essere ottimisti per la partita contro la Bosnia, Gianluigi Donnarumma ha risposto: “Sappiamo quello che ci giochiamo, che rappresentiamo non solo noi e tutta la federazione ma tutti gli italiani. Abbiamo il diritto di mettere tutto in campo, dare il massimo. Domani sarà una partita difficile, bisogna affrontarla con la serenità giusta ma anche essere duri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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