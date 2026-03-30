Conferenza stampa Donnarumma pre Bosnia Italia LIVE | le parole del portiere degli azzurri

Il portiere della nazionale italiana ha partecipato a una conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Bosnia. Ha risposto alle domande sui prossimi impegni e sulle sfide che attendono la squadra. Durante l'incontro ha evidenziato l'importanza di prepararsi bene e di mantenere alta la concentrazione. La conferenza si è svolta in diretta e sono state riportate le sue dichiarazioni ufficiali.

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