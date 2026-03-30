Conferenza stampa Donnarumma pre Bosnia Italia | Andranno a 100 all’ora ecco cosa servirà domani Saremo pronti su Dzeko vi dico questo

Il portiere della nazionale ha presentato le sfide che si aspettano nella partita contro la Bosnia, parlando delle strategie e delle attese per la gara di domani. Ha indicato i punti chiave su cui concentrarsi e ha menzionato specifici avversari, come Dzeko, con cui si affronterà. La conferenza si è svolta alla vigilia dell’incontro, con il portiere che ha condiviso le sue considerazioni sulla preparazione della squadra.