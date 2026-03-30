Conferenza stampa Donnarumma pre Bosnia Italia | Andranno a 100 all’ora ecco cosa servirà domani Saremo pronti su Dzeko vi dico questo

Da calcionews24.com 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere della nazionale ha presentato le sfide che si aspettano nella partita contro la Bosnia, parlando delle strategie e delle attese per la gara di domani. Ha indicato i punti chiave su cui concentrarsi e ha menzionato specifici avversari, come Dzeko, con cui si affronterà. La conferenza si è svolta alla vigilia dell’incontro, con il portiere che ha condiviso le sue considerazioni sulla preparazione della squadra.

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