LIVE Alle 19.15 Gattuso e Donnarumma in conferenza stampa verso Bosnia-Italia

Alle 19.15 il commissario tecnico e il portiere della nazionale italiana terranno una conferenza stampa prima della partita contro la Bosnia, in vista della qualificazione. La sfida si svolgerà a Zenica e rappresenta un momento chiave per il cammino della squadra nelle qualificazioni. La conferenza è prevista prima dell'incontro ufficiale, che si svolgerà successivamente.

Azzurri in campo per il walk around allo stadio Bilino Polje di Zenica. La nazionale testa per la prima vola il terreno di gioco dove domani si giocherà l’accesso al mondiale Il Bilino Polje, piccolo stadio nel cuore di Zenica - città industriale a 70 chilometri a nord di Sarajevo - palcoscenico domani sera di Bosnia-Italia sarà a capienza limitata: non 15.600 spettatori, ma poco meno di novemila perché c’è da scontare una sanzione Fifa. E, allora? Ecco l’ultima novità di queste ore: i proprietari delle case con vista campo da gioco hanno messo in affitto i loro balconi o le loro terrazze per creare spalti alternativi, rumorosi, pieni di gente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 19.15 Gattuso e Donnarumma in conferenza stampa verso Bosnia-Italia Contenuti e approfondimenti su LIVE Alle 19 15 Gattuso e Donnarumma in... Conferenza stampa Dimarco LIVE: le parole dell’esterno in vista di Bosnia ItaliaItalia, la cena dopo la vittoria con l’Irlanda del Nord: ma occhio al possibile indizio in ottica calciomercato per l’Inter – FOTO Juventus, novità... Conferenza stampa Gattuso LIVE: le parole del ct alla vigilia di Italia Irlanda del NordPedro Lazio, futuro in bilico? Dal confronto con la passata stagione all’ipotesi ritiro: lo scenario Carnesecchi Atalanta, la mossa della Dea che... Leggi anche: Conferenza stampa Gattuso LIVE: le parole del ct azzurro