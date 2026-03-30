Il commissario tecnico della nazionale italiana ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Bosnia, esprimendo la possibilità che la squadra possa non qualificarsi ai Mondiali, definendola una delusione. Ha inoltre commentato la situazione di Manuel Locatelli, fornendo le sue considerazioni sul centrocampista. La partita rappresenta un momento cruciale per le speranze di qualificazione della squadra azzurra.

Conferenza stampa Gattuso pre Bosnia Italia: le parole del ct azzurro su una possibile eliminazione dal Mondiale e su Manuel Locatelli. Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale tra Bosnia e Italia. Di seguito le sue dichiarazioni, anche su Locatelli.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! COSA SUCCEDE SE NON CI QUALIFICHIAMO? – « Non credo sia la sede adatta. Sicuramente posso parlare di me, sarà una delusione. Una mazzata importante, dovrò assumermi le mie responsabilità perché sono il ct, ma ne parleremo dopo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Gattuso pre Bosnia Italia: «Se non dovessimo andare ai Mondiali sarà una delusione. Su Locatelli penso questo»

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