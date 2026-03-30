Conferenza stampa Gattuso pre Bosnia Italia | Loro metteranno il bus? Rispondo così Se non dovessimo andare ai Mondiali…

Il commissario tecnico della nazionale italiana ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Bosnia. Ha risposto a domande sulle possibili strategie della squadra avversaria, tra cui l'ipotesi di una difesa compatta. Ha anche affrontato il discorso sulla possibilità di non qualificarsi ai Mondiali, senza fornire valutazioni personali o conclusioni.