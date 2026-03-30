Conferenza stampa Gattuso pre Bosnia Italia | Loro metteranno il bus? Rispondo così Se non dovessimo andare ai Mondiali…
Il commissario tecnico della nazionale italiana ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Bosnia. Ha risposto a domande sulle possibili strategie della squadra avversaria, tra cui l'ipotesi di una difesa compatta. Ha anche affrontato il discorso sulla possibilità di non qualificarsi ai Mondiali, senza fornire valutazioni personali o conclusioni.
Satriano Getafe, accordo col Lione: delineato il futuro dell’uruguaiano! Il comunicato ufficiale Bayern Monaco, decisione a sorpresa di Guerriero: scelto il futuro dell’esterno portoghese! Il comunicato Kostic Milan, il vice-presidente del Partizan non ci sta e tuona: «Offerta irrisoria che mai avrei accettato!» Mercato Milan, prende quota l’idea Bellanova: primi contatti con entourage e Atalanta, e c’è anche un vantaggio. Infortunio Gabbia, conto alla rovescia per Napoli: il difensore accelera verso il rientro! Buone notizie da Milanello Infortunio Dodo, sospiro di sollievo per la Fiorentina! Ecco come sta il brasiliano, la nota del club Pisacane si racconta: «Cagliari ti rapisce, ti prende. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Tutto quello che riguarda Bosnia Italia
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Bosnia-Italia, Gattuso in conferenza stampa: “Si vive per notti così, sta a noi dare gioia agli italiani”“Si vive per notti così, se non hai queste sensazioni appendi le scarpe al chiodo o devi smettere come allenatore.