Conferenza stampa Gattuso pre Bosnia Italia | Loro metteranno il bus? Rispondo così Se non dovessimo andare ai Mondiali…

Da calcionews24.com 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario tecnico della nazionale italiana ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Bosnia. Ha risposto a domande sulle possibili strategie della squadra avversaria, tra cui l'ipotesi di una difesa compatta. Ha anche affrontato il discorso sulla possibilità di non qualificarsi ai Mondiali, senza fornire valutazioni personali o conclusioni.

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© Calcionews24.com - Conferenza stampa Gattuso pre Bosnia Italia: «Loro metteranno il bus? Rispondo così. Se non dovessimo andare ai Mondiali…»

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