Bosnia-Italia Gattuso in conferenza stampa | Si vive per notti così sta a noi dare gioia agli italiani
Durante la conferenza stampa, l’allenatore della nazionale ha dichiarato che partite come quella contro l’Italia rappresentano momenti fondamentali, affermando che si vive per queste emozioni. Ha aggiunto che, senza queste sensazioni, sarebbe meglio smettere di giocare o di allenarsi a livello professionale. Le sue parole sono state pronunciate dopo la sfida tra Bosnia e Italia.
“Si vive per notti così, se non hai queste sensazioni appendi le scarpe al chiodo o devi smettere come allenatore. Ci giochiamo tanto, sono due mondiali che non partecipiamo, dobbiamo anche pensare a non perdere energie e gettarle tutte in campo”. Così Rino gattuso, ct dell’italia, a Sky sport, alla vigilia della finale dei playoff di qualificazione al Mondiale contro la Bosnia. “Sognare le notti magiche? C’è grande responsabilità dal primo giorno che ho preso in mano la panchina della nazionale, non posso pensare ad oggi a qualcosa di negativo. Devo guardare negli occhi i giocatori e trasmettere fiducia, abbiamo la possibilità di raggiungere questo obiettivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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