Bosnia-Italia Gattuso in conferenza stampa | Si vive per notti così sta a noi dare gioia agli italiani

Durante la conferenza stampa, l’allenatore della nazionale ha dichiarato che partite come quella contro l’Italia rappresentano momenti fondamentali, affermando che si vive per queste emozioni. Ha aggiunto che, senza queste sensazioni, sarebbe meglio smettere di giocare o di allenarsi a livello professionale. Le sue parole sono state pronunciate dopo la sfida tra Bosnia e Italia.