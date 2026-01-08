Conferenza stampa Fabregas pre Como Bologna | Loro una grande squadra promessa per l’Europa? Rispondo così e sul mercato…

Cesc Fabregas ha presentato la sfida tra Como e Bologna, analizzando la forza dell’avversario e le prospettive di stagione. A due giorni dall’incontro valido per la 20ª giornata di Serie A 2025/26, il tecnico ha commentato le ambizioni della squadra, il livello delle contendenti e le possibili strategie di mercato, offrendo un’analisi sobria e puntuale sulla situazione attuale del Como e le sfide future.

Allenatori post gara 19^ giornata | FABREGAS: “Quarto posto? Rispondo così. Su Douvikas e gli infortunati…” - Allenatori post gara 19^ giornata Serie A 2025/2026: tutte le dichiarazioni dei tecnici al termine dei 90 minuti ... fantamaster.it

Como, Fabregas: “Qua non ci sono titolari. Cutrone vuole giocare il Mondiale” - Le parole di Cesc Fabregas nella conferenza stampa in vista della partita contro il Bologna. gianlucadimarzio.com

In vista della conferenza stampa di fine anno prevista per domani, il leader di Iv fa una domanda a Meloni: “Come è possibile che nessuno abbia ancora capito chi ha spiato Si stanno spiando i cellulari degli italiani con i soldi del governo” - facebook.com facebook

La conferenza stampa della premier non sia un unicum, Meloni venga nelle tribune elettorali Rai x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.