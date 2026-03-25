Conferenza stampa Retegui pre Italia Irlanda del Nord LIVE | le parole dell’attaccante

Prima della semifinale dei playoff tra Italia e Irlanda del Nord, l’attaccante ha tenuto una conferenza stampa. Ha risposto alle domande sulla partita che si giocherà nelle prossime ore, senza aggiungere commenti extra o opinioni personali. La sua presenza davanti ai media è stata l’occasione per fare il punto sulla sfida in vista dell’incontro decisivo.