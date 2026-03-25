Conferenza stampa Retegui pre Italia Irlanda del Nord LIVE | le parole dell’attaccante
Prima della semifinale dei playoff tra Italia e Irlanda del Nord, l’attaccante ha tenuto una conferenza stampa. Ha risposto alle domande sulla partita che si giocherà nelle prossime ore, senza aggiungere commenti extra o opinioni personali. La sua presenza davanti ai media è stata l’occasione per fare il punto sulla sfida in vista dell’incontro decisivo.
Bastoni Barcellona, la rivelazione di Cubarsi: messaggio per il difensore dell’Inter? Pedro Lazio, futuro in bilico? Dal confronto con la passata stagione all’ipotesi ritiro: lo scenario Carnesecchi Atalanta, la mossa della Dea che allontana la Juve: rinnovo sempre più vicino? Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: «Ha già detto sì al Barcellona!». Svelata la volontà del difensore e il prezzo Calhanoglu svela: «Così sono diventato regista, Chivu dà opportunità a tutti! Vi racconto il passaggio dal Milan all’Inter, c’era anche la Juve!» Como, Kempf ammette: «Sogno ancora di vestire la maglia della nazionale della Germania. Noi la miglior difesa della Serie A? Rispondo così» Abodi convinto: «La Serie B non deve essere la copia sbiadita della Serie A! Ricordo quando B Italia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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