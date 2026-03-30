Conferenza stampa Donnarumma pre Bosnia Italia | Li conosciamo e li abbiamo studiati Bisogna sapere gestire la partita

Il portiere della nazionale ha parlato in conferenza stampa prima dell'incontro con la Bosnia, affermando di conoscere bene gli avversari e di aver studiato le loro caratteristiche. Ha sottolineato l'importanza di gestire correttamente la partita per ottenere un risultato positivo. Non sono state fornite dichiarazioni su strategie specifiche o altri dettagli riguardanti la preparazione.

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