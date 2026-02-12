Conferenza stampa pre Pisa-Milan | Ecco cosa servirà domani Allegri è un grande allenatore ho visto tante loro partite e

Domani si gioca la 25ª giornata di Serie A, e si aspetta una partita importante tra Pisa e Milan. Prima del match, il centrocampista Oscar Hiljemark ha parlato in conferenza stampa, spiegando cosa servirà ai suoi per cercare di fare risultato. Ha detto che Allegri è un grande allenatore e ha condiviso le sue impressioni sulle prossime mosse della squadra. La partita si presenta difficile, ma i giocatori sono pronti a mettere in campo tutto quello che hanno.

In vista della 25ª giornata del campionato di Serie A 202526, la conferenza stampa di Oscar Hiljemark offre una quadro chiaro sulle condizioni per Pisa-Milan. Il tecnico toscano presenta una visione focalizzata sull'unione di gruppo, sull'impegno collettivo e sulla gestione equilibrata delle fasi di gioco, elementi che dovranno guidare la squadra verso un esito favorevole. Hiljemark indica la necessità di una formazione capace di eseguire correttamente entrambe le fasi di gioco, con un gioco che integri tecnica, fisicità e cooperazione. La coesione tra giocatori, lo sostegno dei tifosi e l'entusiasmo della città sono considerati fattori decisivi per ottenere una vittoria.

