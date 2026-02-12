Conferenza stampa Hiljemark pre Pisa Milan | Ecco cosa servirà domani Allegri un grande allenatore ho visto tante loro partite e…

Oscar Hiljemark parla alla vigilia di Pisa-Milan. Il nuovo allenatore dei toscani si presenta con parole chiare, spiegando cosa servirà per affrontare i rossoneri. Ha elogiato Allegri come grande allenatore e ha condiviso di aver visto molte partite del Milan, puntando su una strategia concreta per la sfida di domani.

Conferenza stampa Hiljemark pre Pisa Milan: «Ecco cosa servirà domani. Allegri un grande allenatore, ho visto tante loro partite e…»Conferenza stampa Hiljemark pre Pisa Milan, le parole del tecnico dei toscani alla vigilia del match del 25° turno di Serie A 2025/26 La conferenza stampa di Oscar Hiljemark, neo tecnico del Pisa, all ...

