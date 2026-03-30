Alle elezioni comunali di Viareggio, previste per il prossimo mese, il centrodestra ha deciso di sostenere la candidatura di Sara Grilli, un avvocato di 42 anni, rappresentante di Area civica, che si presenta contro il sindaco uscente. La candidata, che in passato è stata espulsa dal Partito Democratico, si presenta con un nuovo schieramento politico che fa riferimento alla coalizione di centrodestra.

Viareggio (Lucca), 30 marzo 2026 – Il centrodestra alle Comunali di Viareggio appoggerà Sara Grilli, 42 anni, avvocato, candidata a sindaco di Area civica, la formazione del sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro. Quando ci fu la rottura col Pd, nel 2022, Sara Grilli che era consigliere comunale venne espulsa dal partito Dem e Del Ghingaro la inserì in giunta come assessore al Welfare. Il centrodestra in una nota afferma che di aver approvato ufficialmente oggi - lunedì 30 marzo - coi rispettivi organi regionali l'intesa che vedrà FdI, FI e Lega presentarsi con una lista unitaria a sostegno di Grilli. L'accordo era stato preannunciato dai vertici locali dei tre partiti e ora trova una ratificata di livello regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comunali di Viareggio, il centrodestra appoggia Grilli. Fu espulsa dal Pd

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Elezioni Comunali a Viareggio: Sara Grilli candidata sindaco del centrodestra. Fu espulsa dal Pd42 anni, avvocato, Sara Grilli è candidata a sindaco di Area civica, la formazione del sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro.

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