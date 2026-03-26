Elezioni comunali a Pagani Noi Moderati appoggia la candidatura a sindaco di Nicola Campitiello

Durante le elezioni comunali a Pagani, il movimento politico Noi Moderati ha annunciato il sostegno alla candidatura a sindaco del dottore Nicola Campitiello. La decisione è stata comunicata in seguito alla divisione all’interno del centrodestra, che ha impedito di mantenere la compattezza dell’alleanza. Il gruppo ha comunque espresso rispetto per chi ha scelto percorsi differenti.

"Noi Moderati prende atto che anche a Pagani non è stato possibile salvaguardare la compattezza del centrodestra e, pur nel rispetto della libertà di quanti hanno optato per altre scelte, sosterrà il candidato sindaco, dott. Nicola Campitiello, con unapropria lista". Lo dichiara Bruno D’Elia, commissario provinciale di Noi Moderati. De Luca: "Continuerò viaggio nei quartieri per presentare il programma". Poi la stoccata ai "traditori" . 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Elezioni comunali a Pagani, Noi Moderati appoggia la candidatura a sindaco di Nicola Campitiello Articoli correlati Pagani, Fratelli d’Italia sostiene la candidatura a sindaco di Nicola CampitielloIl deputato Imma Vietri: "Rappresenta una figura di comprovata esperienza, competenza e dedizione al servizio della comunità" Fratelli d’Italia... Fdi sostiene candidatura Campitiello a PaganiTempo di lettura: < 1 minuto “Fratelli d’Italia ufficializza il suo sostegno al dottore Nicola Campitiello, già candidato sindaco di quattro liste...