Elezioni comunali a Viareggio | Maineri Pd lancia l’idea del confronto pubblico tra candidati

Il 28 marzo 2026, durante una conferenza stampa a Viareggio, Federica Maineri, candidata sindaca del Pd per il centrosinistra, ha annunciato l’idea di organizzare un confronto pubblico tra i candidati alle prossime elezioni comunali. Durante l’evento, ha affermato che il centrosinistra è rappresentato esclusivamente da questa coalizione. La presentazione delle liste ha preceduto l’annuncio di questa proposta, rivolta a coinvolgere maggiormente gli elettori.

VIAREGGIO (LUCCA) – “Il centrosinistra è qui, da nessun altra parte”. Lo ha detto Federica Maineri, candidata sindaca del Pd per il centrosinistra alle Comunali di Viareggio, oggi, 28 marzo 2026, durante conferenza stampa di presentazione delle liste. La Maineri ha chiesto un confronto pubblico con gli altri candidati ed ha presentato al comitato elettorale in piazza Cavour, i sei partiti e liste della coalizione che la sostiene: Pd, M5S, Sinistra Italiana, Europa Verde, Spazio Progressista e l’ultima arrivata Rinnovamenti, una lista civica nata a Camaiore e arrivata a Viareggio con il suo rappresentante Andrea Giannecchini. Di fatto, al... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni comunali a Viareggio: Maineri (Pd) lancia l’idea del confronto pubblico tra candidati Articoli correlati Elezioni Comunali a Viareggio: primarie centrosinistra tra Maineri, Baccelli e Serafini. Dove e quando si votaVIAREGGIO (LUCCA) – Domani, domenica 15 marzo 2026, dalle 8 alle 20, primarie di coalizione per il centrosinistra in vista delle Comunali di... Elezioni Comunali a Viareggio: Maineri vince le primarie, è la candidata sindaco del centrosinistraVIAREGGIO (LUCCA) – Federica Maineri correrà come candidata sindaco alle prossime elezioni comunali di Viareggio. Contenuti utili per approfondire Elezioni comunali Temi più discussi: La corsa di Sara Grilli. Comincia dal Principino la nuova storia di civici; Oltre 400 persone al Principino per Viareggio Mon Amour; Risultati Viareggio, Referendum Giustizia 2026: percentuali e voti; Taccuino elettorale, Viareggio mon Amour: tre tappe per incontrare MariaLina. Elezioni Comunali a Viareggio: Maineri vince le primarie, è la candidata sindaco del centrosinistraFederica Maineri correrà come candidata sindaco alle prossime elezioni comunali di Viareggio. E' lei ad aver vinto ieri, 15 marzo 2026, le primarie per scegliere il candidato sindaco del centrosinistr ... firenzepost.it Partita a Viareggio la corsa per le comunali: la candidata dei civici è Sara GrilliPotrebbe anche ottenere il sostegno del centrodestra ma senza simboli di partito. Intanto Marialina Marcucci presenta il programma ... luccaindiretta.it Elezioni comunali di Salerno, lunedì Franco Massimo Lanocita presenta la sua candidatura a sindaco Le forze politiche e civiche Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Associazione Terra Socialista, Risorgimento Socialista, Salerno in Comune, Comit - facebook.com facebook